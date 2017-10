Les burgers haut-de-gamme envahissent les cartes des restaurants. On craque pour les burgers les plus décadents, avec de l’agneau, du haché Dierendonck ou des toppings inédits.



Mais une fois que vous aurez goûté celui-ci, vous oublierez tous les autres. Avec un bout de gibier et du fromage bleu, créez un burger inoubliable. Et si en plus on vous promet qu’il est inratable, que demander de plus…





Ingrédients:

600 g de steak de biche

1 œuf

3 c à s de chapelure

1 petit oignon, émincé

1 gousse d’ail, émincée

2 c à s de persil haché

1 c à s de moutarde

1 c à s de ketchup aux tomates

1 échalote, émincée

4 pains à hamburgers

8 c à s de confiture de cerise

2 c à s de feuilles de thym frais

1 pomme, en lamelles

1 poire, en lamelles

50 g de fromage bleu

30 g de roquette

huile d’olive

poivre et sel

Etape 1 : Découpez très finement la viande à l’aide d’un couteau tranchant. Mélangez-la avec l’œuf, la chapelure, l’oignon, l’ail, le persil, la moutarde et le ketchup, et assaisonnez de poivre et sel.

Etape 2 : Divisez la viande en portions et formez des hamburgers. Faites-les cuire et dorer dans un filet d’huile d’olive.

Etape 3 : Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans un petit poêlon et faites-y revenir l’échalote hachée. Quand elle est translucide, ajoutez la confiture et les feuilles de thym. Remuez et laissez mijoter 5 minutes.

Etape 4 : Coupez les petits pains en deux à l’horizontale et posez-les sur une plaque de cuisson. Faites-les griller 10 minutes au four.

Etape 5 : Badigeonnez une moitié de pain avec la confiture, recouvrez de lamelles croquantes de pomme et de poire, suivies d’un hamburger et d’une tranche de fromage bleu. Terminez par de la roquette, refermez le petit pain et servez sans attendre.