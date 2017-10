Mais assortissez-le avec le côté presque sucré de la patate douce et vous obtenez la petite bouchée paradisiaque qui séduira tout le monde.



Petite réunion entre amis ou méga-fiesta, toutes les occasions sont bonnes pour la préparer. Bon app’ !



Ingrédients:

500 g de filet pur de porc

400 ml de ketchup aux tomates

1 c à c de moutarde

1 c à s de vinaigre

4 c à s de sucre

200 g de crème aigre

quelques brins de persil

huile de tournesol

poivre et sel



Pour les galettes de patate douce :

400 g de patates douces, râpées

1 oignon rouge, émincé

1 gousse d’ail, écrasée

1 c à s de feuilles de thym frais

2 à 4 c à s de farine

2 œufs

sel

Etape 1 : Faites chauffer le ketchup avec la moutarde, le vinaigre et le sucre, en remuant. Goûtez et assaisonnez de poivre et sel selon votre goût. Laissez refroidir.

Etape 2 : Préchauffez le four à 180°C. Découpez la viande de porc en morceaux égaux de 10 cm et assaisonnez de poivre et sel. Saisissez la viande de toutes parts dans une poêle avec de l’huile d’olive chaude. Disposez-la ensuite dans un plat allant au four, recouvrez de papier aluminium et faites cuire au four pendant 40 minutes.

Etape 3 : Mélangez les patates douces râpées avec l’oignon rouge, l’ail, le thym, la farine et les œufs. Assaisonnez de sel. Faites chauffer un filet d’huile d’olive et faites-y cuire et dorer des petites galettes du mélange de patate douce. Égouttez les galettes sur du papier absorbant.

Etape 4 : Assaisonnez la crème aigre de poivre et sel. Sortez la viande du four et laissez-la reposer 10 minutes sous le papier aluminium. À l’aide de deux fourchettes, effilochez la viande. Rectifiez éventuellement le poivre et le sel et mélangez avec la sauce. Dressez une cuillérée de crème aigre sur chaque galette de patate douce ainsi qu’une cuillérée d’effilochée de porc, et décorez d’un brin de persil.