On ne se lassera jamais de la version classique, mais avouez que de temps en temps, on ne dirait pas non à une version un peu plus raffinée (ou décadente, c’est selon).



Dans ce cas, cette variante au canard et à la pomme arrive à point nommé. Qui a dit que le gibier et la pita n’étaient pas faits pour s’entendre ?!



Ingrédients:

500 g de magret de canard

2 c à s de farine

8 c à s de mayonnaise

50 g de tomates séchées

2 oignons rouges

1 c à c de sucre

1/2 c à c de sel

100 ml de vinaigre

2 pommes, en tranches

1 c à s de ciboulette hachée

quelques feuilles de salade iceberg

1 grande carotte, râpée

4 pains à pita beurre huile d’olive poivre

Etape 1 : Coupez les oignons rouges en rondelles et mettez-les dans le vinaigre. Ajoutez le sucre et le sel.

Laissez mariner au moins une demi-heure.

Etape 2 : Mixez la mayonnaise avec les tomates séchées pour obtenir une sauce uniforme. Assaisonnez de poivre. Faites chauffer une noisette de beurre dans un poêle et faites-y dorer les tranches de pomme quelques instants. Assaisonnez de ciboulette.

Etape 3 : Entaillez le gras des magrets de canard en losange. Assaisonnez de sel. Faites cuire côté peau dans une poêle sans matière grasse. Retournez et faites cuire l’autre côté. Réservez au chaud, enveloppé de papier aluminium.

Etape 4 : Faites griller les pitas au grille-pain. Coupez la chair de canard en lamelles ultra fines. Fourrez les pitas de salade iceberg, carotte râpée, pomme, oignon rouge et canard. Ajoutez une cuillérée de mayo rouge et servez immédiatement.