Pas toujours facile, la vie de parent : il faut gérer la famille, la maison et les repas. Et faire manger les enfants !



Avec leur sainte trinité préférée, chipolata-pommes de terre rissolées-œufs au plat, ils ne devraient pas se faire prier pour dévorer le contenu de leur assiette.



Et il ne faut pas trente-six casseroles différentes, donc vous y gagnez en corvée vaisselle. Win-win !



Ingrédients:

600 g de chipolata de porc

500 g de pommes de terre grenaille

1 oignon, émincé

1 poivron rouge, en dés

1 carotte, en fines rondelles

3 c à s de persil haché

4 œufs

huile de tournesol

poivre et sel

Etape 1 : Préchauffez le four à 180°C. Faites cuire les pommes de terre grenaille al dente dans de l’eau légèrement salée.

Etape 2 : Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle ou cocotte pouvant aller au four et faites-y revenir l’oignon ainsi que le poivron et la carotte jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Assaisonnez de poivre et sel. Retirez les légumes de la casserole.

Etape 3 : Égouttez les pommes de terre et coupez-les en deux. Faites chauffer encore un peu d’huile dans la poêle et faites-y rissoler les pommes de terre. Retirez-les de la casserole.

Etape 4 : Coupez la chipolata en tronçons de 3 cm et faites-les cuire et dorer dans la même casserole. Remettez les pommes de terre et les légumes, ajoutez le persil et mélangez le tout. Avec le dos d’une cuillère, formez quatre creux dans le mélange et cassez un œuf dans chaque creux. Mettez le tout au four pendant 10 minutes. Assaisonnez de poivre et servez sans attendre.