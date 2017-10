Manger trop de pain n’est pas une bonne idée, surtout si vous essayez d’éviter des hydrates de carbone et le gluten. Mais il faut aussi se faire plaisir, dans la vie ! Voici la solution : ce pain végétarien ne contient quasiment rien d’autre que des légumes.



Avec lui, consommez un max de vitamines sans prendre un gramme ! Accompagnez-le d’une petite salade brocoli-feta pour un lunch sain, light et réconfortant!



Ingrédients:

250 g de champignons blancs

120 g de noix

100 g de chapelure

2 œufs

1 oignon, émincé

1 carotte, en dés

1/2 poivron rouge, en dés

50 g d’emmental râpé

2 c à s de persil haché

2 gousses d’ail, écrasées

2 c à c de moutarde

1 c à c de curry en poudre

500 g de brocoli, en bouquets

150 g de feta

2 c à s de menthe hachée

beurre

poivre et sel

Etape 1 : Préchauffez le four à 180°C. Faites griller brièvement les noix dans une poêle sèche. Hachez-les ensuite en petits morceaux.

Etape 2 : Mettez les champignons dans le blender et hachez-les. Faites-les sauter dans une poêle avec un peu de beurre pour en faire évaporer le liquide.

Etape 3: Dans un bol, mélangez tous les ingrédients sauf le brocoli et la feta. Assaisonnez de poivre et sel. Mettez ce mélange dans un moule à cake graissé et enfournez pendant 40 minutes.

Etape 4 : Faites blanchir les bouquets de brocoli dans de l’eau légèrement salée. Égouttez-les et dressez-les dans un plat. Émiettez la feta par-dessus et décorez de menthe. Servez avec le pain de légumes.