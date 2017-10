Ce butternut fourré de lard, pomme et noix de pecan sent bon l’automne.

Les enfants ont tendance à associer le potiron à Halloween. Nous, on pense plutôt aux bonnes soirées automnales, et à la cuisine conviviale qui va avec. Cette recette américaine colle parfaitement à l’ambiance, et elle est prête en un clin d’œil.



Vous découpez le potiron butternut en hasselback en l’entaillant à intervalles réguliers où vous glissez du lard, de la pomme et des noix de pecan. Le four se charge du reste. Miam miam miaaam !



Ingrédients:

1 potiron butternut

2 c à s de miel

200 ml de bouillon de légumes

2 c à s de feuilles de thym frais

2 oignons de printemps, en rondelles

4 tranches de lard fumé

1 pomme en quartiers fins

40 g de noix de pecan grossièrement hachées

poivre et sel

1. Préchauffez le four à 180°C. Coupez les extrémités du haut et du bas du potiron. Epluchez-le de haut en bas au couteau économe, de façon à faire apparaître la chair orange.

2. Coupez le potiron en deux dans la longueur et épépinez-le. Posez la partie plate sur une planche à couper. Pratiquez des entailles dans le potiron à intervalles de 2 mm à 1 cm. Veillez à couper droit, pour que le potiron ne se défasse pas en tranches.

3. Coupez les tranches de lard en deux. Glissez le lard et les lamelles de pomme dans les encoches du potiron. Posez les deux moitiés de potiron sur une plaque tapissée de papier cuisson.

4. Mélangez le bouillon avec le miel et versez le liquide sur le potiron. Assaisonnez de poivre, sel et feuilles de thym, et saupoudrez de noix de pecan hachées. Enfournez pendant une demi-heure et arrosez régulièrement avec le jus de cuisson.