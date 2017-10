Les beignets américains sont en passe devenir THE tendance gourmande. Et pour cause : il est tout juste impossible de résister à cette pâtisserie ronde et moelleuse.



Et si vous les faisiez vous-même ? Pour une fois, on s’en fout des calories et on se fait vraiment plaisir.



Et ce ne sont pas vos enfants qui vous contrediront !



Ingrédients:

50 g de beurre

2 œufs

170 g de sucre + supplément pour la déco

500 g de farine + supplément pour le plan de travail

3 c à c de levure chimique

250 ml de yaourt

pincée de sel

huile de friture

1. Faites fondre le beurre. Mélangez les œufs avec le sucre, et mélangez la farine avec la levure chimique et le sel.

2. Mélangez la farine avec le yaourt, le beurre et le mélange sucre & œuf. Laissez reposer la pâte au frigo pendant 30 minutes.

3. Farinez le plan de travail et formez un boudin avec la pâte. Divisez-le en morceaux, que vous roulez en boules.

Aplatissez chaque boule de pâte et avec le pouce et l’index, formez un trou au centre. Etirez légèrement le trou.

4. Faites chauffer l’huile de friture à environ 170 ºC. Plongez les donuts un à un dans l’huile chaude et faites-les frire des deux côtés. Egouttez-les sur du papier absorbant et saupoudrez-les immédiatement de sucre.