On en rêve pendant le printemps et l’été et puis tout à coup, ça y est : la saison du gibier est ouverte ! Et pour fêter ça, on ouvre une bouteille de champagne.



Pour trinquer à cette bonne nouvelle, bien sûr, mais aussi pour sublimer cette roulade de biche avec du panais... rôti au champagne.



Ajoutez-y de délicieuses pommes de terre au thym et préparez votre plus beau sourire pour accueillir avec grâce les "oooh", les "aaah" et les "waouh" !



Ingrédients:

Rôti de biche, 1,2 kg

2 à 3 panais, en tranches

2 c à s de sucre

250 ml de champagne

400 g de pommes de terre grenaille

quelques brins de thym



Pour la farce :

100 g de lardons

1 oignon, émincé

1 poire, en dés

1 œuf, légèrement battu

200 g de pain, en cubes

100 g de noix, hachées

beurre

huile d’olive

poivre et sel

1. Préchauffez le four à 190°C. Pour la farce, faites revenir l’oignon et les lardons dans un peu de beurre.

Ajoutez le pain, les noix et les dés de poire. Assaisonnez de poivre et sel, incorporez l’œuf battu et laissez refroidir.

2. Faites fondre une noix de beurre au micro-ondes. Entaillez le rôti de biche et ouvrez-le bien à plat. Recouvrez la viande avec la moitié de la farce, enroulez-la fermement et fixez le tout avec de la ficelle de cuisine.

Disposez la roulade dans un plat graissé. Dressez le reste de farce tout autour de la roulade. Badigeonnez la viande de beurre fondu et assaisonnez de poivre et sel. Enfournez pendant 25 minutes.

Baissez la température du four à 160° C. Prolongez la cuisson de 15 minutes.

3. Mélangez les tranches de panais avec le sucre. Disposez-les dans un plat à gratin et arrosez-les de champagne.

Assaisonnez de poivre et sel, mélangez et mettez le plat au four pendant 30 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient cuits et colorés.

4. Epluchez les pommes de terre et faites-les cuire. Coupez-les en deux, mélangez-les avec un filet d’huile et assaisonnez de thym, sel et poivre. Faites-les rissoler à la poêle. Servez la roulade de dinde accompagnée de pommes de terre et de panais.