Le meilleur de l’automne ? Les succulents plats mijotés qui réchauffent le cœur ! Dans cette catégorie, il y en a un qui vous réconciliera avec la vie à coup sûr : un plat mijoté aux cailles, avec plein de légumes, un bon filet de vin blanc et de la moutarde pour relever le tout.



Un vrai festin pour vos papilles gustatives !





Ingrédients:

4 cailles

farine

2 échalotes, émincées

4 pommes de terre en dés

2 carottes, en dés

1 poivron vert, en dés

filet de vin blanc

1 c à c de moutarde

1 c à s d'origan séché

200 g de tomates cerise

2 c à s de persil

beurre

1. Faites chauffer une noix de beurre dans une cocotte en fonte. Faites-y dorer les cailles de toutes parts. Mouillez avec le vin et laissez-le s’évaporer.

2. Ajoutez les échalotes, le paprika, les pommes de terre et les carottes. Saupoudrez de farine et remuez le tout. Assaisonnez d’origan, moutarde, poivre et sel. Ajoutez de l’eau jusqu’à mi-hauteur des cailles.

3. Faites mijoter une demi-heure à feu doux. Ajoutez les tomates cerise et prolongez la cuisson de 10 min.

4. Juste avant de servir, saupoudrez le pot-au-feu de persil haché.