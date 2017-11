Il nous suffit de penser à un plat de gibier comme celui-ci pour avoir l’eau à la bouche. Le ragoût de sanglier est un plat super goûteux, le porto rend la sauce juste divine, et les pommes duchesse… Les pommes duchesse, c’est vous qui les avez faites. Si, si, si. (Et ce n’est même pas difficile). Vite, à table !



Ingrédients:

800 g de ragoût de marcassin

200 g de champignons mixtes

2 échalotes, en quartiers

2 c à s de feuilles de thym frais

2 c à s de persil haché

filet de porto

500 g de pommes de terre

1 œuf

beurre

pincée de muscade

poivre et sel

1. Coupez les champignons en lamelles. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle et faites-y revenir les échalotes. Ajoutez ensuite les champignons et faites-les cuire al dente. Mouillez avec un filet de porto et laissez épaissir. Assaisonnez de thym, persil, poivre et sel.

2. Faites chauffer le ragoût de marcassin et ajoutez-y les champignons. Préchauffez le four à 180°C.

3. Faites cuire les pommes de terre. Egouttez-les et écrasez-les en purée avec l’œuf et une noix de beurre. Assaisonnez de muscade, poivre et sel. Dressez la purée dans une poche à douille et formez les pommes duchesse sur une plaque tapissée de papier cuisson. Enfournez pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que les pommes duchesse soient dorées ; Servez avec le ragoût.