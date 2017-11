Une bonne soupe consistante, ça fait un bien fou. Et pour qu’elle ne soit pas banale, cette semaine, on la transforme en repas mexicain complet. Blindée de bons légumes et de gourmandises du sud. Voilà qui vous donnera la pêche pour le reste de a journée !



Ingrédients:

1 l de bouillon de poulet

1 blanc de poulet double, en dés

1 boîte de maïs doux

1 boîte de haricots kidney, rincés et égouttés

1 oignon, émincé

4 tomates, en dés

2 avocats, en dés

150 g de riz

jus d’1 citron vert

3 oignons de printemps, ciselés

sachet de tortilla chips

poignée de coriandre

poivre et sel



1.Portez le bouillon à ébullition. Ajoutez l’oignon, le riz et les dés de poulet, et faites mijoter pendant 10 minutes.

Ajoutez le maïs, les haricots kidney et la tomate. Assaisonnez de poivre et sel. Prolongez la cuisson de 10 minutes.

2. Servez la soupe dans les assiettes. Ajoutez le jus de citron vert, la coriandre, l’avocat et les jeunes oignons.

Servez la soupe avec les tortilla chips.