C’est chaud, c’est bon, c’est plein de goût et c’est du Belge. Rien de tel pour réchauffer l’hiver qu’un waterzooi bien fumant ! Pour améliorer ce grand classique – avec un roux fait maison ! – et lui donner plus de caractère, on a un truc : remplacer le poulet par de la pintade sauvage. Miam de chez miam !



Ingrédients:

1 pintade

1 cube de bouillon de poulet

1 carotte, en rondelles

250 g de choux de Bruxelles, coupés en deux

2 oignons

200 g de champignons

2 poireaux, en rondelles (réservez le vert)

250 g de pommes de terre grenaille, en quartiers

filet de crème

2 c à s de persil haché

quelques brins de thym

40 g de farine

40 g de beurre

poivre et sel

1. Epluchez les deux oignons et émincez-en un. Dans une grande casserole, rassemblez la pintade, l’oignon entier et le vert de poireau. Couvrez d’eau, ajoutez le cube de bouillon, le thym, poivre et sel, et faites bouillir pendant 1,5 h.

Retirez la pintade de la casserole et filtrez le jus de cuisson au chinois. Désossez la pintade.

2. Faites revenir les légumes en morceaux dans un peu de beurre. Ajoutez la chair de pintade et arrosez de bouillon. Ajoutez les pommes de terre et faites mijoter jusqu’à ce que celles-ci soient cuites.

3. Travaillez le beurre avec la farine pour obtenir un roux froid. Ajoutez-le petit à petit dans le waterzooi et remuez pour faire épaissir le tout.

Ajoutez la crème et assaisonnez de poivre et sel.

Juste avant de servir, saupoudrez votre waterzooi de persil haché.