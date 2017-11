Un homme/une femme averti(e) en vaut deux, alors, pourquoi ne pas déjà réfléchir au repas de Noël? En tout cas, cet American pot pie, préparé avec des carbonnades de dinde et des airelles, ferait bonne figure à votre table de réveillon.



Et en attendant, voilà un délicieux plat réconfortant pour une soirée chaleureuse avec ceux que vous aimez, sans attendre la fin de l’année!



Ingrédients:

600 g de carbonnades de dinde

600 g de haché mélangé

60 g d’airelles

80 g de champignons, en tranches

jus et zeste râpé d’1 orange

2 c à s de persil haché

1 c à s de feuilles de thym frais

1 oignon, émincé

1 rouleau de pâte feuilletée prête à l’emploi

1 œuf, légèrement battu

poivre et sel

1. Préchauffez le four à 160°C. Mélangez la viande hachée avec l’oignon, les fines herbes, le jus et le zeste d’orange.

Assaisonnez les carbonnades de dinde avec du poivre et du sel.

2. Recouvrez le fond d’un plat à gratin avec la moitié de la viande hachée et pressez le tout. Assaisonnez de poivre et sel. Disposez les carbonnades de dinde par-dessus, ajoutez une couche d’airelles et de champignons, et ensuite, l’autre moitié des carbonnades. Terminez par une couche de viande hachée.

3 Déroulez la pâte feuilletée et recouvrez-en le plat. Faites une entaille dans la pâte pour que la vapeur puisse s’échapper.

Badigeonnez la pâte d’œuf battu et faites cuire 1 h 30 au four.