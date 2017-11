Oui, nous sommes super impatients de voir arriver les fêtes. Et nous sommes déjà en train de penser à nos menus. Vous aussi?



Alors nous vous présentons d’ores et déjà la bouchée star de vos réveillons: un mariage très festif de coquille Saint-Jacques, caviar et sabayon de champagne (on n’a jamais trop de bulles quand c’est la fête!). Plus qu’un mois à attendre…



Ingrédients:

4 coquilles Saint-Jacques

2 c à c de caviar

1 dl de champagne

3 jaunes d’œufs

1 dl de bouillon de poisson (ou de bouillon de légumes si vous n’en avez pas)

(1 dl d’eau + 1/3 cube de bouillon)

1 c à s de ciboulette hachée

beurre

poivre & sel

1. Faites chauffer le champagne avec le bouillon, et fouettez en incorporant les jaunes d’œufs au bain marie, jusqu’à la formation d’une sauce mousseuse. Assaisonnez de poivre et sel.

Assaisonnez les coquilles Saint-Jacques de poivre et sel et faites-les cuire 2 minutes de chaque côté dans un peu de beurre chaud.

2. Disposez chaque coquille Saint-Jacques dans une cuillère à amuse-bouche, arrosez de sabayon au champagne et ajoutez un petit peu de caviar. Décorez de ciboulette.