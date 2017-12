Les fêtes sont une période assez stressante, pas besoin d’en rajouter en cuisine. Et cela ne nous empêchera pas de faire apparaître des repas de fêtes qui en jettent.



Ces magrets de canard, richement nappés de sauce au porto, ne vous prendront pas plus d’une demi-heure de travail. Mais chut, on ne dira rien à personne. Profitez bien de cette fin d’année!



Ingrédients:

3 magrets de canard

500 ml de porto rouge

250 ml de bouillon de poule

filet de crème

quelques brins de thym

2 aubergines

2 courgettes

poignée de persil plat, haché

2 œufs, légèrement battus

1 càc de fécule de maïs

150 g de farine

150 g de chapelure

croquettes

huile

poivre et sel

CANARD

1. Préchauffez le four à 180°C. A l’aide d’un couteau tranchant, entaillez la couche de gras des magrets et assaisonnez la viande de poivre et sel.

2. Faites chauffer une poêle et disposez-y les magrets, peau vers le bas. Faites cuire jusqu’à ce que la peau soit dorée et croustillante. Retournez la viande et faites-la cuire 4 minutes de l’autre côté. Posez les magrets dans un plat allant au four, arrosez de graisse de cuisson et enfournez pendant 10 minutes.

3. Versez le porto dans un poêlon et faites-le cuire à feu vif jusqu’à ce qu’il ait réduit de moitié. Ajoutez le bouillon et faites bouillir une deuxième fois. Ajoutez le thym et faites cuire jusqu’à ce que la sauce épaississe. Diluez la fécule de maïs dans un peu d’eau et incorporez ce mélange dans la sauce. Ajoutez la crème et prolongez la cuisson. Tamisez la sauce au porto dans un chinois et faites-la bouillir une dernière fois.

AUBERGINES

1. Disposez la farine, les œufs battus et la chapelure dans trois assiettes creuses. Assaisonnez la chapelure de persil, poivre et sel. Passez des tranches d’aubergine et de courgette d’abord dans la farine, ensuite dans l’œuf battu et enfin dans la chapelure.

2. Faites chauffer un généreux filet d’huile dans une poêle et faites-y dorer les tranches de légumes panées. Egouttez sur du papier absorbant.

3. Faites cuire les croquettes à la friteuse.

4. Découpez le canard en tranches et dressez-les sur les assiettes, avec les croquettes et les légumes panés. Servez la sauce au porto à part.