Préparer une soupe de poisson n’est pas compliqué, si vous utilisez des ingrédients de qualité. Mais une soupe de compétition, du genre à se rouler par terre tellement elle est bonne?



Avouez qu’il vous faudra un peu d’aide. Et comme c’est Noël et que chez YOU A TABLE, on est d’humeur généreuse, on vous donne le petit secret qui rendra votre soupe de poisson juste inoubliable. Regardez la vidéo!



Ingrédients:

2 carottes

1 gousse d’ail

2 tiges de céleri

1 poireau

une pincée de poivre de Cayenne

une pincée de sel

25 g de concentré de tomates

500 g de scampis

200 g de cabillaud

200 g de filet de saumon

1 dl de pastis

1 fenouil

1 citron

2 brins de thym frais

1 botte de persil plat

un filet de crème

un filet d’huile d’olive

1. Faites dégeler les scampis dans un bol d’eau froide. Coupez la carotte, le céleri et le poireau en morceaux d’1 cm. Epluchez l’ail et coupez-le en lamelles. Décortiquez les scampis et réservez les carcasses pour le fumet de crustacés. Réservez les scampis pour plus tard.

2. Faites revenir l’ail, les légumes et les carcasses dans de l’huile d’olive, à feu doux, pendant 5 minutes. Ajoutez le thym, le poivre de Cayenne, le sel et le concentré de tomates. Mélangez le tout et faites revenir encore 2 minutes. Ajoutez 1 l d’eau et laissez mijoter le fumet tranquillement, jusqu’à ce qu’il ait réduit de moitié.

3. Coupez le fenouil en tranches fines et hachez grossièrement le persil. Pendant ce temps, coupez le cabillaud et le saumon en morceaux.

4. Filtrez maintenant le fumet dans une passoire. Nous n’avons plus besoin des carcasses et des légumes. Réservez le liquide (ou fumet de crustacés).

5. Faites revenir le fenouil 3 minutes dans un peu d’huile d’olive. Déglacez avec la moitié du pastis. Ajoutez le fumet de crustacés et portez à ébullition. Ajoutez les scampis, le saumon et le cabillaud dans la soupe de poisson et éteignez le feu. Le poisson achèvera de cuire dans la chaleur de la soupe.

6. Terminez par le reste de pastis, un filet de crème et le persil haché. Assaisonnez de poivre et sel.