Vous avez probablement déjà assez de boulot pour le plat principal de votre repas de fête. A moins que la pâtisserie ne soit pas trop votre truc, parce que vous n’aimez pas le chipotage trop précis.



Quelle que soit la raison, vous aimeriez autant ne pas vous compliquer la vie pour le dessert. Eh bien, vous avez raison, et avec ce trifle aux fruits exotiques, vous détenez la solution parfaite: ce dessert est vite prêt, il ne nécessite ni four, ni talent culinaire et en plus, il conclura un grand repas de manière très rafraîchissante. Yesss!



Ingrédients:

500 g de fruits exotiques différents, coupés en dés ou en petits morceaux (papaye, kiwi, kaki, ananas, mangue)

4 sachets de sucre vanillé

400 g de pudding à la vanille prêt à l’emploi

350 g de fromage crème

200 ml de crème fraîche

2 c à s de jus de citron

1 cake prêt à l’emploi, en tranches

300 ml de porto blanc

1. Mettez les fruits dans un grand bol, saupoudrez-les de sucre vanillé et arrosez de porto. Mélangez délicatement, couvrez et mettez 1 heure au frigo.

2. Fouettez la chantilly. Mélangez-la, ainsi que le jus de citron et le reste de sucre vanillé, avec le fromage crème.

3. Prenez un plat assez grand (de préférence transparent) et commencez par une couche de pudding à la vanille, ensuite une couche de fruits et enfin une couche de fromage crème.

4. Ajoutez une couche de cake et recouvrez de nouveau en suivant les étapes précédentes. Terminez par une couche de fromage crème.