Vous avez probablement commencé l’année en listant quelques bonnes résolutions. Laissez-nous deviner… Manger (plus) sain en fait partie ? Nous en étions sûrs.



Et nous vous avons donc concocté une recette qui fera à coup sûr partie de vos hits gourmands de 2018. La piccata de poulet est une préparation italienne très fraîche, avec du citron et des câpres. Nous l’accompagnons d’un couscous enrichi d’épinards et pépins de grenade. Bonne et heureuse nouvelle année healthy !



Ingrédients:

Ingrédients 4 personnes

Pour le couscous

300 g de couscous

300 ml de bouillon de poule

4 bonnes poignées d’épinards

1 grenade

1 oignon

1 gousse d’ail

beurre

poivre et sel Pour le poulet

400 g de filet de poulet

1 citron

2 c à s de câpres

15 g de persil plat

farine

beurre

poivre et sel

Pour le couscous

1. Mesurez le couscous, versez-le dans un grand saladier et ajoutez-y le bouillon bouillant. Assaisonnez de poivre et couvrez le tout, avec du film alimentaire ou une assiette retournée. Laissez gonfler pendant 10 minutes.

2. Rincez les épinards et essorez-les soigneusement. Coupez la grenade en deux et tapotez-la avec une cuillère en bois, au-dessus d’un récipient, pour récolter les pépins. Couvrez les pépins d’eau froide, les petites membranes blanches flotteront en surface et vous les éliminerez facilement. Versez l’eau et égouttez les pépins de grenade.

3. Émincez l’oignon et écrasez l’ail. Faites chauffer une noisette de beurre dans une casserole, à feu moyen. Faites-y revenir l’oignon 2 minutes et ajoutez ensuite l’ail écrasé. Faites revenir encore 1 minute et mettez les épinards dans la casserole. Faites-les sauter 2-3 minutes et assaisonnez de poivre et sel.

4. Ajoutez une noisette de beurre dans le couscous et égrenez-le à la fourchette. Ajoutez les épinards et la grenade et mélangez le tout.

Pour le poulet

1. Coupez les filets de poulet en deux dans la longueur. Disposez-les entre deux feuilles de papier cuisson et aplatissez-les (au rouleau à pâtisserie ou maillet attendrisseur) pour obtenir des filets d’environ 5mm d’épaisseur. Assaisonnez de poivre et sel et passez-le dans la farine.

2. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle antiadhésive, à feu moyen. Faites-y cuire et colorer le poulet en portions, quelques minutes de chaque côté.

3. Pendant ce temps, lavez soigneusement le citron et coupez-le en rondelles. Hachez grossièrement le persil plat. Retirez le poulet de la poêle et réservez-le au chaud. Remettez du beurre dans la poêle et ajoutez les rondelles de citron, ainsi que les câpres. Faites chauffer 2 minutes, assaisonnez de poivre et sel et ajoutez le persil haché. Nappez le poulet de sauce et servez accompagné de salade de couscous.