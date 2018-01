Comme les Rois Mages, en Galilée, suivaient des yeux l’étoile du… plaisir gourmand ! Et si on variait un peu ? Les enfants vont adorer cette nouvelle version de la galette des Rois.



Des madeleines aériennes enrobées de chocolat remplacent le traditionnel gâteau aux amandes. Et la noisette dissimulée par-ci, par-là, permettra toujours d’élire le roi ou la reine du jour !



Ingrédients pour 12 madeleines



100 g de beurre

2 œufs

80 g de sucre

8 g de sucre vanillé

1 c à s de miel

pincée de sel

zeste d’½ orange

100 g de farine fermentante

100 g de chocolat noir

noisettes



1. Préchauffez le four à 180°C. Faites fondre le beurre à feu doux. Laissez refroidir un moment.

2. Au robot ménager ou au mixer, fouettez les œufs avec le sucre, le sucre vanillé, le miel, une bonne pincée de sel et le zeste d’orange, pour obtenir une masse aérienne. Tamisez la farine fermentante et incorporez-la dans le mélange aux œufs. Ajoutez ensuite le beurre fondu, en remuant.

3. Beurrez un moule à madeleines. Garnissez le moule de pâte et dissimulez une noisette dans l’une des madeleines. Glissez le moule dans le four préchauffé et faites-les cuire pendant 10 minutes environ. Sortez les madeleines du four et laissez-les refroidir un moment.

4. Pendant ce temps, cassez le chocolat en morceaux et hachez les noisettes. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Plongez les madeleines une à une dans le chocolat, jusqu’à mi-hauteur. Saupoudrez de noisettes hachées.