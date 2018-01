Quelle est votre mission-santé pour 2018 ? Passer des heures au fitness, dévaler les pistes de ski ou simplement affronter le froid en direct live ? Quel que soit votre défi, il vous faudra de l’énergie, et notre recette de pâtes vous en donnera à revendre.



Des spaghettis complets, de la courge butternut, des noix et du lard, pour une dose d’hydrates de carbone complexes et de fibres, autrement dit, une garantie anti-faim, un estomac heureux et un corps en pleine forme.



Ingrédients pour 4 personnes: 500 g de spaghettis complets

600 g de courge butternut (poids épluché)

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

100 g de noix

400 g de lardons fumés

100 g de Parmigiano Reggiano

zeste d'1 citron

huile d’olive

poivre de Cayenne

poivre et sel



1. Faites cuire les spaghettis selon les indications de l’emballage.

2. Épluchez la courge butternut, épépinez-la et coupez la chair en cubes d’1 x 1 cm. Émincez l’oignon rouge et écrasez l’ail. Hachez grossièrement les noix.

3. Faites chauffer un bon filet d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive et faites-y revenir l’oignon 2 minutes. Ajoutez l’ail, le lard et les morceaux de potiron et faites cuire le tout en remuant, en un quart d’heure environ. Ajoutez les noix et prolongez la cuisson de 5 à 6 minutes. Assaisonnez d’une pincée de poivre de cayenne, le zeste de citron, poivre et sel. Mélangez bien le tout.

4. Ajoutez-y les spaghettis et servez avec le Parmigiano Reggiano.