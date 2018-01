Les smoothies ont plusieurs visages : du petit plaisir coupable à la bombe de vitamines pour faire le plein d’énergie. Tout n’est qu’une question de bien choisir les ingrédients.



Remplacez quelques fruits (eh oui, ils sont sucrés) par un légume nourrissant (vive les épinards !), un condiment hyper bénéfique pour la santé (le gingembre !) et un édulcorant naturel (le jus de noix de coco !). Et voilà, un simple smoothie se transforme en alicament. A votre santé !.



Ingrédients pour 2 smoothies:

60 g d’épinards

1 banane mûre

1 c à c de gingembre frais râpé

1 pomme verte

200-250 ml d'eau de coco

100 g de yaourt à la grecque



1. Rincez et essorez les épinards. Épluchez la banane et coupez-la en morceaux. Rincez la pomme, épépinez-la et coupez-la en morceaux. Épluchez et râpez le gingembre.

2. Mettez tous les ingrédients dans un blender puissant et mixez-les à la vitesse maximale, pour obtenir un smoothie onctueux. Versez dans des verres ou dans une bouteille bien fermée à emporter.