Aux dernières nouvelles, mieux vaut faire ses sandwichs soi-même plutôt que les acheter tout prêts.



Et si en plus, vous y mettez un peu de créativité et de bons ingrédients, aucun membre de la famille ne voudra encore un sandwich du magasin.



Garnissez votre baguette de pesto frais ciboulette-coriandre, aubergine grillée, roquette et rosbif et envolez-vous au septième ciel.



Pour 4 sandwichs:

1 baguette française

400 g de rosbif

1 aubergine

100 g de pignons de pin

15 g de ciboulette

15 g de coriandre

100 g de Parmigiano Reggiano

1/2 citron

1 gousse d’ail

75 g de roquette

huile d’olive

beurre

poivre et sel



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Assaisonnez la viande de poivre et sel. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle à feu vif, et saisissez-y la viande de toutes parts en quelques minutes. Placez la viande dans un plat allant au four et faites-la cuire 20 à 25 minutes au four chaud.

3. Coupez l’aubergine en tranches de 3 mm. Badigeonnez-les d’huile d’olive. Faites chauffer une poêle à griller à feu vif et faites-y griller les tranches d’aubergine pendant quelques minutes.

4. Faites griller les pignons de pin dans une poêle sans matière grasse, à feu doux.

5. Ciselez les fines herbes et mixez-les avec les pignons, le fromage, le jus du citron, l’ail et un généreux filet d’huile d’olive, pour obtenir un pesto. Assaisonnez de poivre et sel.

6. Sortez la viande du four, enveloppez-la dans du papier aluminium et laissez-la reposer 10 à 15 minutes avant de la découper en tranches fines.

7. Coupez la baguette en 4 portions et tartinez le pain de pesto. Garnissez-le de rosbif, aubergine et roquette.