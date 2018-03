Quand on sait comment s’y prendre, une bonne assiette de pâtes peut devenir une fantastique source d’énergie. La clé du succès ? Les épinards, les petits pois et l’avocat, qui non seulement sont pleins de goût, mais qui vous font un bien fou.



Associez-les avec des pâtes et bim ! C’est la forme !



Pour 4 personnes:

500 g de spaghettis

300 g d’épinards

300 g de petits pois, surgelés

1,5 avocat

1 gousse d’ail

15 g de basilic

½ citron

50 g de Parmigiano Reggiano

50 g de noix

huile d’olive

poivre et sel



1. Faites cuire les pâtes dans de l’eau salée en suivant les indications de l’emballage. Deux minutes avant la fin de cuisson, ajoutez les petits pois et les épinards lavés dans la casserole.

2. Au robot, mixez l’avocat, l’ail, le basilic, le jus de citron, le Parmigiano Reggiano et les noix avec un généreux filet d’huile d’olive, pour obtenir une sauce onctueuse. Si vous désirez une sauce un peu plus liquide, allongez-la avec un peu d’eau de cuisson des pâtes. Assaisonnez de poivre et sel.

3. Égouttez les pâtes et les légumes et mélangez-les avec la sauce à l’avocat.