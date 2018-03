Pas besoin d’attendre le vendredi pour manger du poisson ! Bonne nouvelle, nous décrétons que le lundi aussi, on se régale de tout ce que la mer a à nous offrir de bon. Place à une cassolette de poisson richement garnie, mais pas trop grasse pour autant. M’astuce ? Faire pocher le poisson, pour une formule plus light, qui préserve le goût au maximum, sans dessécher le poisson. Win-win-win!



Comment pocher le poisson?

1. Portez le bouillon de légumes à ébullition

2. Pochez le poisson 2 minutes

3. L’eau ne doit pas bouillir





Pour 4 personnes

300 g de filet de cabillaud, surgelé

300 g de filet de colin, surgelé

600 ml de bouillon de légumes

1 oignons

250 g de champignons

1 poireau

20 g de beurre + supplément pour la cuisson

30 g de farine

100 ml de crème

½ citron

200 g de crevettes grises

100 g de fromage râpé

poivre et sel

noix de muscade



1. Préchauffez le four à 220°C. Faites dégeler le poisson et coupez-le en morceaux grossiers.

2. Portez le bouillon de légumes au point d’ébullition et pochez-y le poisson environ 2 minutes. Il ne doit pas être tout à fait cuit.

3. Émincez l’oignon. Coupez les champignons en quartiers et le poireau en fines rondelles.

4. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle et à feu moyen et faites-y revenir l’oignon 2 minutes, avant d’ajouter le poireau. Prolongez la cuisson de 5 minutes. Ajoutez les champignons et faites cuire encore 5 minutes. Assaisonnez de poivre et sel.

5. Faites fondre le beurre dans une petite casserole et ajoutez-y la farine, en remuant. Faites cuire un moment, et quand une odeur de biscuit se dégage, ajoutez le bouillon petit à petit, pour obtenir une sauce liée. Ajoutez la crème et le jus de citron, assaisonnez de poivre, sel et muscade.

6. Placez les légumes dans un plat à gratin et disposez un bout de poisson par-dessus, ainsi que des crevettes. Nappez de sauce et saupoudrez de fromage râpé.

7. Enfournez et faites gratiner pendant 15 minutes environ.



Astuce: Servez avec des pommes de terre au persil ou de la purée.