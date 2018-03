De la tarte au petit déjeuner? Avec cette recette, rien de plus facile pour passer du rêve à la réalité. Ce gâteau de petit déjeuner avec des oeufs au plat et du lard est une variante succulente, qui sera la star de tous vos brunchs à venir. Et vous savez la meilleure? Il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour le réaliser!





Pour 4 personnes:

1 pâte feuilletée

150 g de fromage râpé

4 oeufs

6-8 tranches de lard fumé

10 g de persil plat

10 g de ciboulette

poivre et sel



1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Déroulez la pâte feuilletée (avec le papier cuisson) sur une grande plaque de cuisson et piquez-y des trous à la fourchette. Repliez les bords de la pâte sur 1 cm et appuyez légèrement dessus avec une fourchette.

3. Garnissez le fond de tarte de fromage et formez 4 petits 'nids'. Cassez délicatement un oeuf dans chaque cavité.

4. Garnissez la tarte de lard. Assaisonnez de poivre et sel.

5. Glissez la taret au four chaud et faites-la cuire pendant 15-20 minutes.

6. Ciselez les fines herbes, saupoudrez-en la tarte et servez sans attendre.