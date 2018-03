Tous les chefs vous le diront: un petit croquant sublime n’importe quelle recette. Nous appliquons cette sagesse à nos côtelettes d’agneau: habillées d’une petite couche de mie de pain, parmesan et origan, nous donnons à la viande un côté crunchy qui la rend tout juste divine. Un vrai orgasme culinaire… Avec un peu de tzatziki pour rafraîchir les papilles.



Pour 4 personnes

12 côtelettes d’agneau

4 tranches de pain blanc

60 g de parmesan râpé

1 c à c d’origan séché

2 œufs, légèrement battus

farine

2 concombres

300 g de yaourt à la grecque

2 c à s de zeste de citron râpé

1 gousse d’ail, écrasée

3 c à s de menthe hachée

huile d’olive

poivre et sel



1. Réduisez le pain en morceaux et mettez-le dans le blender avec le parmesan râpé, une pincée de poivre et l’origan. Mixez le tout.

2. Salez et poivrez les côtelettes d’agneau. Passez-les d’abord dans la farine, puis dans l’œuf battu et enfin dans le mélange au parmesan. Réservez une demi-heure au frais.

3. Coupez les concombres dans le sens de la longueur, épépinez-les et coupez la chair en dés. Mélagez le concombre avec le yaourt à la grecque, le zeste de citron, la menthe, l’ail et un filet d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel et réservez au frigo.

4. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites-y griller les côtelettes d’agneau jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Servez accompagné de tzatziki.