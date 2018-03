Ces petites couronnes de Pâques ne viendront pas décorer votre porte d’entrée, mais votre table de brunch, à Pâques. La couronne de pain est une tradition pascale ancestrale, et YOU A TABLE la remet au goût du jour, en version mini et trop mimi. Parsemez-en la table, proposez un assortiment de vos confitures préférées et savourez tous ensemble le plus délicieux des petits déjeuners.



Comment éviter que la chaleur fasse éclater l'œuf?

Piquez un trou dans la base, à l'aide d'une punaise!





Pour 4 pièces:

220 g de farine

4 g de levure chimique

20 g de beurre

5 œufs

90 ml de lait tiède

sel

30 g de sucre



1. Travaillez la farine avec la levure chimique, le beurre, un demi-œuf, le lait, le sel et le sucre, pour obtenir une pâte souple. Laissez reposer la pâte une heure environ.

2. Divisez la pâte en 8 morceaux. Abaissez chaque boule de pâte en un long boudin de 20 cm environ.

3. Pour chaque petit pain, prenez 2 boudins de pâte et tressez-les ensemble. Joignez les extrémités et appuyez dessus pour les sceller.

4. A l’aide d’une punaise, piquez un trou dans la base de chaque œuf.

5. Disposez les tresses de pain sur une plaque de cuisson et installez un œuf au centre. Recouvrez de film alimentaire et laissez reposer une heure.

5. Préchauffez le four à 240°C. Badigeonnez la pâte avec le demi-œuf restant, légèrement battu. Faites cuire les petits pains 10 minutes au four chaud.