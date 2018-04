Il n’en faut pas beaucoup pour transformer une préparation aussi simple qu’une roulade de dinde en délice méditerranéen. Ajoutez de la tomate, de la tapenade, de la mozzarella et du basilic et le soleil se met à briller dans votre assiette. Et pour augmenter l’effet de surprise, nous ajoutons du croustillant. Bon app’ !



Pour 4 personnes

8 escalopes de dinde

120 g de tapenade de tomates séchées

1 poivron rouge, en dés

125 g de mozzarella, en dés

30 g de noix de pecan, hachées

2 oignons émincés

400 g de dés de tomates

3 gousses d’ail, écrasées

100 g de chapelure

1 c à c de paprika en poudre

250 g de riz

1 bouquet de thym

feuilles de basilic

huile d’olive

poivre et sel



1. Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle. Faites-y revenir l’ail et l’oignon jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajoutez les dés de tomate et quelques brins de thym.

Faites mijoter 30 minutes à petit feu. Faites cuire le riz selon les indications de l’emballage.

2. Aplatissez les escalopes de dinde. Assaisonnez de poivre et sel.

Mélangez le poivron, une poignée de feuilles de basilic et la mozzarella. Assaisonnez de poivre et sel.

3. Garnissez chaque escalope de dinde de tapenade, ajoutez un peu du mélange de poivrons, basilic et mozzarella. Saupoudrez de noix hachées, enroulez la viande et fixez le tout avec un bâtonnet. Mélangez le paprika avec la chapelure. Badigeonnez la viande avec un peu d’huile et passez-la dans la chapelure. Faites cuire et dorer les roulades dans de l’huile d’olive chaude.

4. Assaisonnez la sauce tomate de poivre et sel. Mixez. Servez les roulades de dinde accompagnées de coulis de tomate et de riz. Décorez de thym.