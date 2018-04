On ne mange jamais trop de légumes. Aujourd’hui, nous fourrons nos wraps de légumes, de légumes et encore de légumes. Plus vitaminé que ça, comme lunch, vous ne trouverez pas. Et n’ayez crainte, le résultat est loin d’être fade, grâce à la petite touche mexicaine qui relève le tout. Wrap, wrap, wrap, hourra !



Pour 4 personnes

255 g de haricots rouges, poids égoutté, rincés

1 concombre

2 cœurs de laitue little gem, en quatre

1 avocat

5 olives vertes dénoyautées

2 tomates, épépinées, en dés

2 oignons, émincés

2 gousses d’ail, écrasées

2 c à s de persil plat haché

3 c à s de coriandre hachée

2 c à s de menthe hachée

120 ml de yaourt entier

8 tortilla-wraps colorés

1 c à t de poivre de Cayenne

huile d’olive

poivre et sel



1. Épépinez le concombre et coupez la chair en petits morceaux. Coupez la chair d’avocat en petits morceaux. Hachez les olives. Mélangez les lanières de little gem avec le concombre, l’avocat, les olives, les dés de tomate, la coriandre et la moitié des oignons et la moitié de la menthe. Mélangez avec un filet d’huile d’olive et assaisonnez de poivre et sel.

2. Faites chauffer un filet d’huile d’olive et faites-y revenir la moitié de l’ail et le reste d’oignon. Assaisonnez de poivre de Cayenne. Ajoutez les haricots rouges et prolongez la cuisson d’une minute. Ajoutez le persil à la fin.

3. Mélangez le yaourt avec le reste de menthe et d’ail. Assaisonnez de poivre et sel. Faites chauffer les tortillas comme indiqué sur l’emballage. Garnissez chaque tortilla de mélange de haricots et de salade. Nappez de sauce au yaourt.