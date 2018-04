Une bonne bière, c’est drôlement bon. Mais associée à des aliments bien choisis, c’est carrément le paradis culinaire ! Cette semaine, nous préparons des papillons en pâte feuilletée avec trois variétés de fromage. Rien de tel pour agrémenter un plateau de fromages ou une soirée de dégustation de bières.



Quelques rencontres bière & fromage:

La bière blanche se plaît en compagnie de fromages à pâte mi-dure au goût plutôt corsé.

Les bières légèrement acidulées ou sucrées accompagnent avec élégance les fromages à pâte persillée (bleus), au goût prononcé.

Les bières d’abbaye, notamment la trappiste, s’accorde logiquement avec les fromages d’abbaye.

Les bières de fermentation haute demandent des fromages affinés ou raffinés.

Les bières de fermentation spontanée s’accordent bien avec les fromages frais.



Pour 10 pièces

1 pâte feuilletée

100 g de jambon cru

35 g de fromage vieux, râpé

35 g de roquefort, émietté

35 g de fromage de chèvre frais

1 jaune d’œuf, légèrement battu

1 c à t d’origan séché

poivre



1. Préchauffez le four à 180°C. Déroulez la pâte feuilletée et formez un carré. Garnissez la pâte avec les tranches de jambon cru. Saupoudrez un tiers avec le fromage vieux, un tiers avec le roquefort et le reste avec le fromage de chèvre. Assaisonnez de poivre et d’origan.

2. Enroulez la pâte jusqu’au milieu. Retournez et enroulez l’autre moitié vers le milieu.

Placez le rouleau 20 minutes au congélateur pour le faire raffermir.

3. Badigeonnez le haut avec l’œuf battu. Coupez le rouleau en tranches fines à l’aide d’un couteau tranchant. Disposez-les sur une plaque tapissée de papier cuisson.

Faites-les cuire et dorer 15 minutes au four.



Les associations parfaites avec la bière:

Les papillons au fromage vieux iront avec une Corsendonk Double, une Leffe brune, une Corsendonk Triple et d’autres triples.

Les papillons au chèvre se marient avec une Affligem blonde, une Petrus blonde ou une Leffe blonde.

Les papillons au roquefort s’accordent parfaitement avec une Bush ou une Gauloise.