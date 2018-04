Plus ça sent le printemps, et plus nous avons envie de légèreté. Pareil dans l’assiette : en cette saison, fini les plats lourds, place aux lunchs light ! Avec des poireaux et du concombre, préparez une soupe froide très saine, à laquelle vous ajoutez des languettes de saumon fumé pour en faire un repas complet, et pour le plaisir d’une petite surprise sous la dent.





Pour 4 personnes:

200 g de pommes de terre, épluchées, en morceaux

1,5 concombre, en morceaux

1 poireau, en rondelles

1 oignon, émincé

4 cubes de bouillon de poule

2 dl de crème

2 c à s de persil plat, haché

100 g de saumon fumé, en languettes

huile d’olive

poivre et sel



1. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une casserole profonde et faites-y revenir l’oignon. Quand il est translucide, ajoutez le poireau, le concombre et les pommes de terre et prolongez la cuisson de 2 minutes.

2. Couvrez les légumes d’eau. Ajoutez les cubes de bouillon et portez à ébullition. Faites mijoter pendant 30 min.

3. Ajoutez la moitié de la crème et mixez la soupe. Goûtez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et sel.

4. Servez la soupe dans les assiettes et décorez de saumon fumé, persil haché et un filet de crème.