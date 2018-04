Une croque-monsieur version gourmet et ‘comfort food’ à la fois : pain de campagne, mozzarella, légumes et haché de campagne.

Le croque-monsieur gourmand est très tendance, et nous nous en réjouissons : les variantes sont infinies et toujours délicieuses. Et pour les jours où on a envie – ou besoin – d’une croque-monsieur version comfort food, nous avons créé ce croque campagnard, vraiment comblant. Avec de la viande hachée, de la mozzarella et des légumes, c’est un véritable croque-bonheur.





Pour 4 personnes

8 tranches de pain de campagne gris

250 g de haché de campagne

1 oignon, émincé

1 c à t de paprika en poudre

125 g de mozzarella, en tranches

200 g de champignons, en lamelles

8 tomates cerises, coupées en deux

150 g d’épinards en branches

feuilles de basilic

poivre et sel

beurre

salade mixte



1.Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle et faites-y revenir l’oignon. Quand il est translucide, ajoutez la viande hachée et faites-la cuire en la détachant à la fourchette. Assaisonnez de paprika en poudre.

2. Dans une autre poêle, faites dorer les champignons dans du beurre. Assaisonnez de poivre et sel. Ajoutez les tomates cerises et les épinards. Mélangez le tout.

3. Disposez les tranches de mozzarella sur 4 tranches de pain. Recouvrez de haché aux légumes et terminez par une tranche de pain. Beurrez le pain et faites griller les croque-monsieur sous le gril chaud pendant 8 minutes. Retournez à mi-cuisson. Servez avec la salade mixte et décorez de feuilles de basilic.