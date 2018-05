La tendance la plus colorée de 2018, facile et faite maison : Buddha bowl blindé de légumes

Vous aimez les légumes ? Alors la tendance du Buddha bowl va vous plaire : un bol que vous remplissez de légumes, un peu de riz, un bout de viande ou de poisson et une vinaigrette. Et hop, votre repas coloré et vitaminé est prêt !





Pour 4 personnes

300 g de riz basmati

200 g de saumon fumé

2 avocats

1 botte de radis

1 mangue

400 g d’épinards

150 ml de vinaigre

50 g de sucre

huile d’olive

poivre et sel



Pour la sauce

250 g de yaourt à la grecque

1 avocat

1 bouquet de coriandre

1 gousse d’ail

1 citron vert, pressé et râpé

poivre et sel



1. Faites cuire le riz selon les indications du paquet, dans de l’eau salée.

2. Coupez les radis en lamelles. Dans une petite casserole, mélangez le vinaigre et le sucre et faites chauffer à feu doux, en remuant, jusqu’à ce que le sucre soit complètement dissous. Laissez refroidir un moment et versez sur les radis.

3. Rincez les épinards et faites-les revenir dans un peu d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Épluchez et découpez l’avocat en demi-lunes et la mangue en dés.

5. Préparez la sauce: Pelez l’avocat et coupez la chair en morceaux. Au robot ménager, mixez tous les ingrédients de la sauce pour obtenir une préparation onctueuse. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement de poivre et sel.

6. Couvrez le fond du bol avec le riz et ajoutez ensuite le saumon fumé, les lamelles d’avocat, les épinards, les radis en saumure et les petits bouts de mangue. Servez accompagné de sauce.