Le tiramisù… Voilà un dessert que tout le monde adore. Si vous remplacez les boudoirs par des spéculoos, il deviendra encore meilleur. SI vous ajoutez des framboises, on s’approche du septième ciel. Et si vous utilisez du spéculoos et du café Cubzz, non seulement le goût sera nickel, mais vous soutiendrez une bonne cause. Bienvenue au paradis !





Pour 4 personnes

3 œufs

50 g de sucre

2 c à s d’amaretto

250 g de mascarpone

125 g de spéculoos

150 ml de café fort

200 g de framboises

feuilles de menthe



1. Séparez les jaunes des blancs d’œufs. Au batteur électrique ou au mixer, faites monter les jaunes avec le sucre et l’amaretto, pour obtenir une mousse aérienne jaune clair. Ajoutez le mascarpone et mixez encore.

2. Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-la délicatement dans le mélange au mascarpone.

3. Plongez les spéculoos un à un dans le café et disposez-les dans le fond de 4 verrines.

4. Recouvrez le spéculoos de crème au mascarpone et ensuite de framboises. Répétez avec une nouvelle couche de spéculoos, mascarpone et framboises.

5. Placez les verrines quelques heures au réfrigérateur pour raffermir le tout.

6. Juste avant de servir, décorez de quelques feuilles de menthe.