Vous ne refusez pas un bon steak, mais vous aimeriez bien l’associer à un repas léger ? Ne cherchez plus, préparez une tagliata, une préparation italienne où la viande est détaillée en lamelles et servie en salade. Le meilleur des deux mondes !





Pour 4 personnes

4 rumsteaks

huile d’olive

1 fenouil

200 g de fraises

1 bouquet de basilic

100 g de roquette

100 g de Parmigiano Reggiano



Pour la sauce

1 orange

1 c à c de moutarde

100 ml d’huile d’olive

poivre et sel



1. Sortez la viande de frigo afin qu’elle soit à température ambiante au moment de la cuisiner. Frottez-la avec de l’huile d’olive.

2. Faites chauffer une poêle à griller et placez-y la viande. Faites-la griller 3 à 4 minutes de chaque côté en fonction du degré de cuisson (rosé de préférence) et de l’épaisseur du steak.

3. Pendant ce temps, coupez le fenouil en tranches ultra fines et les fraises en quartiers. Hachez grossièrement le basilic.

4. Retirez la viande de la poêle, enveloppez-la de papier aluminium et laissez reposer 5 à 10 minutes.

5. Préparez la sauce: Pressez l’orange et mélangez le jus avec la moutarde et l’huile d’olive pour obtenir une vinaigrette. Assaisonnez de poivre et sel.

6. Dans un saladier, mélangez la roquette avec le fenouil, les fraises et le basilic. Ajoutez la vinaigrette.

7. Dressez la salade dans les assiettes et râpez le fromage par-dessus.

8. Coupez la viande en lamelles et disposez-les sur la salade. Assaisonnez de poivre et sel.