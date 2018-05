Dans la vie, on dit qu’il faut choisir, mais ce n’est pas toujours vrai. Un bon bout de viande ou une petite salade? Ce repas ne vous demande pas de choisir. Carnivores et herbivores raffoleront de cette salade d’été sucrée-salée à l’avocat et à la mangue, et des côtelettes en sauce au miel. Double jackpot!





Pour 4 personnes

4 côtelettes spiringue

4 c à s de miel

1/2 citron, zeste râpé

basilic

6 c à s de vinaigre

300 g de riz long grain

huile d’olive

poivre et sel



Pour la salade

2 avocats, en dés

2 mangues, en dés

1 oignon rouge, émincé

2 c à s de coriandre, ciselée

3 c à s de jus de citron vert

2 c à s d’huile d’olive

sel



Préparation: Facile

Durée de prépartion: 35 minutes



1. Mélangez tous les ingrédients de la salade. Assaisonnez de sel et réservez au frais.

2. Faites cuire le riz dans de l’eau légèrement salée. Faites cuire les côtelettes à la poêle, 2 minutes de chaque côté, dans de l’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel. Sortez la viande de la poêle et mettez-y le vinaigre, le miel, le zeste de citron et une poignée de basilic. Portez à ébullition et faites mijoter 5 minutes. Remettez la viande dans la sauce et faites-la cuire encore 4 minutes de chaque côté.

3. Servez le riz, la salade et la viande. Nappez la viande de sauce et servez aussitôt.