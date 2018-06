Le mois de mai est le mois de l’or blanc. C’est maintenant que les asperges ont le plus de goût et contiennent le plus de vitamines. Soyons un peu extravagants et accommodons-les dans un lunch consistant, avec un croustillant de prosciutto, une purée de petits pois onctueuse et des fines herbes fraîches.





4 personnes

400 g de petits pois, surgelés

feuilles de menthe

1 échalote, émincée

1 gousse d’ail, écrasée

2 bottes d’asperges blanches, nettoyées

6 tranches de prosciutto

2 c à s de ciboulette, ciselée

4 œufs

beurre

huile d’olive

poivre et sel



Préparation: Facile

Durée de prépartion: 40 minutes



1. Faites revenir l’ail et l’échalote. Quand ils sont translucides, ajoutez les petits pois et faites-les cuire. Ensuite, mixez-les au blender avec une poignée de feuilles de menthe, pour obtenir une purée. Assaisonnez de poivre et sel.

2. Faites blanchir les asperges dans de l’eau légèrement salée. Égouttez. Faites colorer les asperges dans un peu de beurre chaud. Assaisonnez de poivre et sel. Dans une poêle sèche, faites griller le prosciutto jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Retirez le prosciutto de la poêle, faites-y fondre un peu de beurre et faites-y cuire les œufs au plat.

3. Dressez la purée dans les assiettes, disposez les asperges et un œuf au plat par-dessus et décorez de prosciutto et de ciboulette.