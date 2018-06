Les amateurs de poissons ont l’eau à la bouche rien qu’en pensant à la bouillabaisse. Mais à l’idée de devoir passer des heures en cuisine pour la préparer, pffff… Mais si on vous proposait une version tout aussi goûteuse, mais prête en un clin d’œil, qu’est-ce que vous diriez de ça?





Pour 4 personnes

2 cubes de bouillon de légumes

350 ml de vin blanc

300 g de filet de saumon

300 g de filet de cabillaud

300 g de crevettes roses, non épluchées

3 c à s de concentré de tomates

400 g de tomates pelées

1/2 citron, zeste râpé

1 fenouil

1 poireau

2 c à s de persil, haché

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

2 c à c de poivre de Cayenne

1/2 poivron rouge

1 pomme de terre, cuite

1 jaune d’œuf

1 baguette

huile d’olive

poivre et sel

1,5 l d’eau



Préparation: moyen

Durée de prépartion: 35 minutes



1. Diluez les cubes de bouillon dans l’eau et portez à ébullition. Coupez le saumon et le cabillaud en cubes. Coupez le fenouil, le poireau et l’oignon en petits morceaux et faites-les revenir, avec la moitié de l’ail, dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez le concentré de tomates et faites cuire encore quelques instants.

2. Ajoutez les tomates pelées et le zeste de citron et remuez le tout. Ajoutez le bouillon et le vin et disposez-y les morceaux de poisson. Assaisonnez avec la moitié du poivre de Cayenne et faites cuire pendant 10 minutes à feu doux. Ajoutez les crevettes non épluchées et faites cuire encore quelques instants.

3. Pendant ce temps, faites roussir le poivron rouge sous le gril, au four. Pas besoin de préchauffer, il suffit de laisser le poivron sous le gril jusqu’à ce que la peau noircisse. Retirez la peau du poivron. Mettez la chair dans le bol du robot, avec la pomme de terre cuite, le reste de l’ail, le reste de poivre de Cayenne et le jaune d’œuf. Mixez pour réduire le tout en purée et incorporez progressivement l’huile jusqu’à la formation d’une sauce onctueuse (rouille).

4. Décorez la bouillabaisse de persil. Coupez la baguette en tranchettes, tartinez-les de rouille et servez-les avec la bouillabaisse.