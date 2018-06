Pour une fois, les desserts belges cèdent la place à ce grand classique turc: le baklava! Cette douceur dégoulinante contient de la pâte feuilletée, des noix, du sirop, mais pas de sucre raffiné. Le secret? Du miel et du jus d’orange, qui apportent du goût et rendent la pâtisserie délicieusement moelleuse.





Pour environ 18 biscuits



50 g de beurre

100 g d’amandes

100 g de noix

75 ml de miel

zeste râpé d’1 orange

sel

1 pâte feuilletée



Pour le sirop

30 ml de miel

100 ml de jus d’orange



Préparation: facile

Durée de prépartion: 30 minutes



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Hachez les noix et mélangez-les avec le miel, le zeste d’orange et une pincée de sel.

3. Faites fondre le beurre. Déroulez la pâte feuilletée, badigeonnez-la de beurre fondu et saupoudrez-la de mélange aux noix.

4. Enroulez délicatement la pâte feuilletée pour former un gros cigare. Découpez-le ensuite en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur.

5. Disposez-les sur une plaque tapissée de papier cuisson et faites-les cuire 15 à 20 minutes au four, jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés.

6. Pendant ce temps, préparez le sirop en faisant chauffer le jus d’orange avec le miel, à feu doux. Faites bouillir et épaissir pendant quelques minutes.

7. Placez les biscuits encore chauds dans une assiette et arrosez-les de sirop.