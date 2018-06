Nous les attendions avec impatience et les voilà: les maatjes sont de retour! Nous les mettons à l’honneur dans ce lunch vite prêt. Servez-les sur un toast croustillant, avec de la crème épaisse, et accompagnez le tout d’une petite soupe estivale au concombre.





Pour 4 personnes

Pour la soupe:

2 concombres

1/2 oignon rouge, émincé

1/2 gousse d’ail

15 g de coriandre, ciselée

1/4 citron vert, pressé

2 c à s de crème épaisse

poivre et sel

2 c à s d’huile d’olive (finition)



Pour le toast:

4 tranches de pain épaisses (pain de seigle au levain)

4 maatjes

10 g de ciboulette

8 c à s de crème épaisse

poivre et sel



Préparation: facile

Durée de prépartion: 30 minutes



1. Coupez les concombres en morceaux et mixez-les avec les autres ingrédients (sauf l’huile d’olive) pour obtenir une soupe lisse. Réservez au réfrigérateur. Gardez de côté un peu de concombre et d’oignon rouge pour la garniture.

2. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites-y dorer les tranches de pain des deux côtés.

3. Coupez les maatjes en gros morceaux et ciselez la ciboulette.

4. Tartinez les toasts de crème épaisse, assaisonnez de poivre et sel et garnissez de maatjes. Décorez de ciboulette.

5. Versez la soupe dans les bols et arrosez-la de quelques gouttes d’huile d’olive. Décorez avec les ingrédients réservés. Goûtez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et sel. Servez la soupe accompagnée de toast aux maatjes.