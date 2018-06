Au pays des végétariens, ils ne cessent d’inventer des alternatives créatives à la viande. Et voici la nouvelle tendance du moment: le steak de chou-fleur! Croustillant et servi avec une petite sauce. Parfait pour les végétariens qui gardent un souvenir ému du steak ou les carnivores qui se laisseront tenter par une version complètement inédite de leur steak.





Pour 2 personnes

1 chou-fleur

filet de lait

noisette de beurre

muscade

poivre et sel

huile d’olive



Pour la sauce

1 gousse d’ail, écrasée

1 échalote, émincée

15 g de persil plat, haché

10 g de thym

jus et zeste râpé d’1/2 citron

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 45 minutes

Niveau: moyen



1 Préchauffez le four à 180°C.

2. A l’aide d’un couteau tranchant, coupez le chou-fleur en deux. Découpez ensuite 2 tranches épaisses de 2 cm dans chaque moitié, pour obtenir 2 beaux 'steaks'.

3. Coupez le reste du chou-fleur en morceaux et couvrez-les d’eau salée dans une casserole. Faites-les cuire environ 20 minutes.

4. Pendant ce temps, faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen. Assaisonnez les steaks de chou-fleur de poivre et sel et faites-les griller 2 minutes de chaque côté, pour qu’ils forment une croûte.

5. Placez les steaks sur une plaque tapissée de papier cuisson et faites-les cuire au four pendant 10 minutes environ.

6. Éffeuillez le thym. Mélangez les feuilles de thym avec le persil haché, l’ail, l’échalote, le zeste et le jus de citron avec un généreux filet d’huile d’olive, pour obtenir une sauce. Assaisonnez de poivre et sel.

7. Égouttez le chou-fleur et mettez-le dans le blender avec une noisette de beurre, un filet de lait, une pincée de muscade, du poivre et du sel. Mixez le tout en purée homogène.

8. Dressez la purée de chou-fleur dans deux assiettes, disposez les steaks de chou-fleur par-dessus et nappez de sauce.