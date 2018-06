Que le soleil soit de la partie ou pas, ce dessert vous mettra l’esprit et les papilles en vacances. Disposez tout simplement vos fruits à noyau préférés – nectarines, pêches ou abricots – sur une pâte faite maison. Il en faut peu pour être heureux!





Pour 6 à 8 personnes:

Pour la pâte:

300 g de farine

180 g de beurre, froid

2 c à s de sucre

75 ml d’eau glacée

½ c à c de sel



Pour la farce:

500 g de fruits à noyau (nectarines, pêches, abricots)

1 c à s de sucre

½ citron, zesté

1 c à s de farine

1 blanc d’œuf, légèrement battu



Durée: préparation 20 min. + 1 heure au réfrigérateur + 45 min. au four

Niveau: moyen



1. Tamisez la farine et coupez le beurre très froid en morceaux.

2. Formez un creux dans la farine et mettez-y le beurre, le sucre et le sel.

3. Du bout des doigts, travaillez la farine par petites quantités que vous incorporez dans le beurre. Ajoutez l’eau et pétrissez afin d’obtenir une pâte. Attention: pour une pâte légère et aérienne, il ne faut pas la pétrir trop longtemps.

4. Formez un disque de pâte et enveloppez-le dans du film alimentaire. Faites raffermir la pâte au moins une heure au réfrigérateur.

5. Préchauffez le four à 180°C.

6. Rincez les fruits et dénoyautez-les. Coupez la chair en tranches.

7. Dans un bol, mélangez les fruits avec le sucre, la farine et le zeste de citron.

8. Tapissez une plaque de papier cuisson et abaissez la pâte à une épaisseur de 3 millimètre environ. . Disposez les fruits au milieu de la pâte, jusqu’à environ 4 cm du bord.

9. Repliez les bords de pâte au-dessus des fruits et badigeonnez-la de blanc d’œuf.

10. Faites cuire la galette environ 45 minutes au four chaud. Vérifiez que la croûte soit tout à fait cuite avant de sortir la galette du four.

11. Laissez refroidir avant de servir.