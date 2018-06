Oubliez les restaurants et leurs gourmet burgers, parce que cette semaine, c’est VOUS qui allez préparer le meilleur de la cuisine version USA. Un burger avec du fromage et du lard, et des frites de patate douce faites maison. Un peu décadent, mais tellement, tellement bon!





Pour 4 personnes:

Pour les frites de patate douce:

4 patates douces

huile d’olive

poivre et sel

paprika en poudre



Pour le burger:

600 g de haché mélangé (porc-bœuf)

noisette de beurre

1 c à s de moutarde

1 œuf

poivre et sel

8 tranches de lard petit déjeuner

4 tranches de fromage extra vieux

4 pistolets

4 feuilles de laitue

1 tomate, en tranches

1 cornichon aigre-doux, en tranches

8 c à s de ketchup



Durée: 45 minutes

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Rincez les patates douces et découpez-les en frites.

3. Disposez-les dans une lèchefrite et arrosez-les d’huile d’olive. Assaisonnez de sel, poivre et paprika en poudre.

4. Enfournez pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les frites soient dorées et croustillantes.

5. Mélangez la viande hachée avec la moutarde et l’œuf. Assaisonnez de poivre et sel.

6. Formez 4 hamburgers.

7. Faites chauffer le beurre dans une poêle et faites-y cuire les hamburgers en 10 à 15 minutes.

8. Ouvrez les pistolets open et placez-les 5 minutes dans le four chaud.

9. Retirez les hamburgers de la poêle et réservez au chaud. Disposez les tranches de lard dans la poêle et faites-les rissoler environ 3 minutes de chaque côté.

10. Tartinez chaque demi-pistolet d’une cuillérée de ketchup.

11. Garnissez les pistolets d’une feuille de salade, une tranche de tomate, quelques tranches de cornichon, un hamburger, une tranche de fromage et 2 tranches de lard grillé.

12. Servez les burgers accompagnés de frites de patate douce.