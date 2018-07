Dans les Caraïbes, on maîtrise l’art de mettre du soleil dans l’assiette. Agrémentez vos tacos au poulet d’une salsa aux mangues, ananas, citron vert et oignon rouge, ajoutez une sauce des Caraïbes et voilà un plat qui chante « c’est l’été » sur tous les tons.





Pour 4 personnes

Pour la salsa:

1 mangue, en dés

1/4 ananas, en dés

1 oignon rouge émincé

1/2 citron vert, pressé

1 plante de coriandre, ciselée

huile d’olive

poire et sel

poivre de Cayenne



Pour les tacos:

huile d’olive

1 gousse d’ail, écrasée

500 g de haché de poulet

1 c à s d’épices paprika

poivre et sel

4 tortilla-wraps

sauce des Caraïbes au choix

Durée: 30 minutes

Niveau: facile



1. Mélangez la mangue, l’ananas et l’oignon rouge avec le jus de citron vert et la coriandre. Assaisonnez de poivre, sel et poivre de Cayenne. Ajoutez l’huile d’olive et mélangez le tout.

2. Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen et ajoutez l'ail.

3. Ajoutez la viande hachée dans la poêle et assaisonnez avec les épices, le poivre et le sel et faites cuire la viande en 5 à 6 minutes environ.

4. A l’aide d’un emporte-pièce, découpez 2 (ou 3) plus petits tacos dans chaque wrap.

5. Garnissez les tacos de viande, salsa aux mangues et sauce des Caraïbes.