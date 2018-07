En été, une sangria fait toujours plaisir. Mais cette version blanche aux fruits est encore plus rafraîchissante. Un vrai bienfait lors d’un barbecue, une garden party ou un pique-nique.





Pour 4-6 personnes:

1 citron vert, en quartiers

1 citron, en quartiers

1 pomme verte, en quartiers

1 nectarine, en quartiers

5 fraises, en quartiers

50 g de sucre

1 plante de menthe

glaçons

200 ml de cidre à la pêche

75 cl de Chablis

200 ml d’eau gazeuse



Durée: 15 minutes

Niveau: facile



1. Mettez les fruits dans une grande cruche et écrasez-les au pilon ou à la cuillère en bois pendant environ 30 secondes.

2. Remplissez la cruche de glaçons et versez-y le cidre, le vin et l’eau gazeuse. Ajoutez le sucre et la menthe et remuez.

3. Servez bien frais.