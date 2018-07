Les enfants ne sont pas toujours faciles à table, avec leur phobie des légumes. Une solution? Dissimuler les légumes dans du blanc de poulet, avec un peu de mozzarella pour rendre le tout irrésistiblement moelleux.





Pour 4 personnes

800 g de pommes de terre grenaille

huile d’olive

1 échalote, émincée

1 gousse d’ail, écrasée

250 g d’épinards

4 filets de poulet

poivre et sel

1 citron (zesté)

2 boules de mozzarella

1 c à s d’épices pour poulet

noisette de beurre



Durée: 30 minutes

Niveau: moyen



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Coupez les pommes de terre grenaille en deux et disposez-les dans un plat allant au four. Arrosez-les d’huile d’olive et assaisonnez de poivre et sel.

3. Enfournez-les environ 30 minutes au four chaud, ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

4. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen, et faites-y revenir l’ail et l’échalote pendant 2 minutes avant d’ajouter les épinards. Faites-les sauter 5 minutes et assaisonnez de poivre et sel.

5. Entaillez les filets de poulet dans la longueur, de façon à pouvoir les ouvrir en quelque sorte. Ne les coupez pas complètement!

6. Ouvrez les filets de poulet et assaisonnez de poivre, sel et zeste de citron.

7. Coupez la mozzarella de bufflonne en tranches et garnissez-en le poulet. Recouvrez d’épinards et refermez la viande ; Fixez éventuellement avec quelques bâtonnets.

8. Assaisonnez l’extérieur de la viande de poivre, sel et épices pour poulet.

9. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle, à feu moyen, et faites-y cuire les filets de poulet farcis des deux côtés, pendant environ 10 minutes.

10. Servez le poulet farci avec les pommes de terre grenaille rôties.