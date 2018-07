Une salade légère et goûteuse, pleine d’ingrédients bons et sains? Ne cherchez plus, c’est elle: la salade qui réunit le meilleur de la Méditerranée et qui est prête en un clin d’œil. Appétissante et croquante, elle fournit en outre de bonnes graisses. So nice, en direct de Nice!





Pour 4 personnes

8 cœurs de laitue little gem

3 x 80 g de thon nature Nixe en conserve, égoutté

12 olives noires, dénoyautées et en rondelles

4 œufs

1 concombre, en demi-lunes

8 mini tomates en grappe, en quartiers

4 tranches de pain toast

huile d’olive

poivre et sel



Pour la vinaigrette aux anchois:

40 g d’anchois à l’huile d’olive

1/2 gousse d’ail, épluchée

1 citron, pressé

10 g de persil plat

100 ml d’huile d’olive jaune

poivre



Durée: 20 minutes

Niveau: facile



1. Faites bouillir une casserole d’eau et placez-y délicatement les œufs. Faites-les cuire durs en 9 minutes environ. Rafraîchissez-les sous l’eau froide et écalez-les.

2. Mixez les filets d’anchois et l’ail avec le jus de citron, le persil plat et l’huile d’olive, pour obtenir une vinaigrette homogène. Assaisonnez de poivre.

3. Coupez le pain toast en petits morceaux. Faites chauffer u peu d’huile dans une poêle, à feu moyen, et faites-y dorer le pain pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Détachez les feuilles de little gem et disposez-les dans les assiettes. Garnissez-les de thon, olives noires, œufs durs, concombre te tomate.

5. Nappez de vinaigrette et parsemez de croûtons. Servez immédiatment.