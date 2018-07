Parfois, il ne faut pas chercher trop loin ce qui va vous rapporter le plus grand succès à table: un contre-filet de bœuf parfaitement préparé, c’est le bonheur garanti. Donnez le premier rôle à la viande, avec une purée classique et un beurre aux fines herbes fait maison. Quelle affiche alléchante!





Pour 4 personnes:

Pour le beurre aux fines herbes:

150 g de beurre salé

10 g de persil plat, haché

10 g de ciboulette, ciselée

5 g de thym, haché

1 gousse d’ail, écrasée



Pour la purée:

500 g de pommes de terre farineuses

1 brocoli

noix de beurre

muscade

poivre et sel



800 g de contre-filet de bœuf

huile d’olive



Durée: 45 min. + 60 min. au réfrigérateur

Niveau: moyen



1. Une heure à l’avance, sortez le beurre du réfrigérateur pour qu’il soit à température ambiante.

2. Mélangez le beurre mou avec les fines herbes hachées et l’ail écrasé.

3. Placez le tout sur du papier de cuisson et enroulez fermement pour obtenir un boudin. Tournez les extrémités pour enfermer le beurre et placez le tout au réfrigérateur pendant une heure minimum.

4. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Réduisez le brocoli en bouquets.

5. Faites cuire les brocolis et les pommes de terre dans de l’eau salée, pendant 25 minutes environ.

6. Faites chauffer une poêle à griller à feu moyen. Attendez qu’elle soit vraiment chaude.

7. Arrosez la viande d’huile d’olive et assaisonnez-la de poivre et sel. Posez la viande dans la poêle à griller chaude et faites-la cuire 3 à 4 minutes de chaque côté.

8. Retirez la viande de la poêle, enveloppez-la de papier aluminium et laissez-la reposer 5 à 10 minutes.

9. Egouttez les pommes de terre et les brocolis et écrasez-les avec une noix de beurre, une pincée de muscade, du poivre et du sel, pour obtenir une purée onctueuse.

10. Coupez la viande en lamelles et servez-la accompagnée de purée au brocoli et une rondelle de beurre aux fines herbes.