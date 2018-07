Ça y est, la saison des moules a recommencé! Enfilez votre tablier de chef et ajoutez une touche de créativité à ce délicieux trésor de la mer. Le céleri et le pastis boostent le goût de vos moules. Et en bons Belges que nous sommes, on les accompagne de frites coupées à la main, comme il se doit!





Pour 4 personnes

4 kg de moules, nettoyées

1 oignon, émincé

1 gousse d’ail, écrasée

1 céleri, en fines lamelles

200 ml de Pastis

1 kg de pommes de terre farineuses

poivre et sel

huile d’olive



Durée: 45 min.

Niveau: moyen



1. Faites chauffer la graisse de friture à 140°C.

2. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en frites régulières.

3. Faites cuire les frites, en plusieurs portions, dans la graisse chaude pendant quelques minutes. Ne les faites pas encore colorer.

4. Dans un grand plat recouvert de papier absorbant, égouttez les frites et laissez-les refroidir. N’entassez pas trop de frites les unes sur les autres.

5. Dans une grande casserole (ou casserole à moules), fautes chauffer un filet d’huile d’olive. Faites-y revenir l’oignon et l’ail pendant 2 minutes. Ajoutez ensuite le céleri et faites-le cuire pendant quelques minutes.

6. Ajoutez les moules nettoyées dans la casserole. Mouillez avec le Pastis, assaisonnez de poivre et sel et mélangez le tout. Couvrez la casserole et faites cuire les moules pendant 5 à 7 minutes, ou jusqu’à ce que toutes les coquilles soient ouvertes. Secouez la casserole de temps en temps, afin que les moules du fond se retrouvent en haut.

7. Faites chauffer la graisse de friture à 180°C pour la deuxième cuisson.

8. Faites cuire les frites, en portions, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. Egouttez-les dans un plat recouvert de papier absorbant et saupoudrez-les de sel.

9. Servez les moules au céleri accompagné de frites fraîches.