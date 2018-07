Le poulet tikka masala est un grand classique de la cuisine indienne, mais dans cette recette, nous vous faisons découvrir une variante étonnante et succulente, au saumon. La base de la marinade est le garam masala, un mélange d’épices grillées, incroyablement parfumé et peu piquant. A vous de voir quel degré de ‘chaleur’ vous lui donnerez!





Pour 4 personnes



Pour la marinade

1 c à s de garam masala

1 c à c de paprika en poudre

3 c à s d’huile de tournesol

poivre et sel

4 filets de saumon

250 g de riz basmati



Pour la sauce concombre-yaourt

1 concombre

250 g de yaourt à la grecque

1 gousse d’ail, écrasée

poivre de Cayenne

poivre et sel



Durée: 30 min.

Niveau: moyen



1. Préchauffez le four à 180°C. Mélangez le garam masala avec le paprika en poudre te l’huile de tournesol. Assaisonnez de poivre et sel.

2. Disposez les filets de saumon dans un plat allant au four et badigeonnez-les d’huile au garam masala. Enfournez pendant 15 minutes, ou jusqu’à ce que e saumon soit cuit.

3. Pendant ce temps, préparez la sauce concombre-yaourt. Coupez le concombre en deux dans la longueur et épépinez-le à la petite cuillère. Coupez le concombre en demi-lunes très fines.

4. Mélangez le yaourt avec l’ail et une pincée de poivre de Cayenne. Incorporez ensuite le concombre. Goûtez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et de sel.

5. Entre-temps, faites cuire le riz selon les indications de l’emballage.

6. Servez le saumon avec le riz et la sauce concombre-yaourt.